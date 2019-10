A tecnologia dos drones virou uma aliada da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal da Educação nos simulados de abandono de unidades de ensino em caso de emergências dentro do Programa Conhecer Para Prevenir (CPP), na Regional Cajuru.

Os drones começaram a ser utilizados em agosto e na manhã do dia 18 de outubro foi a vez de 400 estudantes e funcionários da Escola Municipal Senador Enéas Faria, no Cajuru, terem seu exercício de reação à um incêndio simulado na unidade gravado do alto, com a câmara do drone.

Na simulação, levaram 9 minutos para se reorganizarem no espaço aberto mais próximo, a 200 metros da escola. O tempo foi considerado seguro pela equipe da Guarda.

“Fomos bem. Todo mundo saiu rápido, em silêncio, sem encostar em nada, viemos em fila até chegar aqui”, avaliou o estudante do 4º ano, Carlos Rennan, 9 anos.

As imagens servem para verificar o que pode ser melhorado nos casos de abandono da unidade em emergências e também pode ajudar para avaliar outras situações, explica a chefe do Núcleo de Defesa Social da Regional Cajuru, a inspetora Cleusa Pereira.

s primeiras experiências foram tão positivas que a intenção é que todos os simulados nas unidades da Regional Cajuru – que abrange os bairros Cajuru, Uberaba, Guabirotuba, Jardim das Américas, Tarumã e Capão da Imbuia – sejam feitos com o drone da Guarda Municipal.

Cada escola da regional recebe dois simulados para instruir e preparar estudantes, professores, funcionários e pais sobre como agir em casos de acidentes ou eventos que envolvam abandono do prédio, incêndios ou inundações.

Também orientam para a necessidade de permanência na unidade como em caso de tiroteios, invasões e outras situações de emergência.

Dentro da rotina do Conhecer Para Prevenir, periodicamente os estudantes e professores participam de treinamentos sobre segurança para que, nos simulados ou em uma situação de risco real, cada um desempenhe corretamente sua função.