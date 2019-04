Vivemos em uma época em que é comum a discussão sobre até que ponto é saudável para crianças e adolescentes estarem expostos aos games. Esse debate e os casos de violência entre crianças e adolescentes levaram a um aumento ao preconceito contra os jogos eletrônicos no Brasil e no mundo. Por outro lado, as discussões sempre trazem um efeito positivo, afinal, é a partir dessa polêmica que novos projetos surgem.

Diante do receio da exposição de crianças e adolescentes a jogos, algumas empresas como a Drone Kids School, começam a investir no setor, pensando na educação. Não há como negar que a onda online, cada vez mais chama atenção das crianças, e justamente por isso, porque não usá-la a favor?!

Trata-se do Drone Battle Royale (título sujeito a alterações), jogo de pilotagem de drones, com um modo Battle Royale, em que 10 jogadores disputam território espacial na forma de um pega-bandeiras com influências do quadribol, e um modo educativo simulador realista de pilotagem de drones, ao qual serão implementadas aulas de pilotagem. O modo Battle Royale será ambientado em diferentes planetas, com desafios próprios para cada um, e possuirá uma mecânica arcade simplificada de pilotagem. O modo simulador terá física e mecânicas realistas, e desafios como a corrida de drones.

Na estética, o jogo será ambientado em planetas e cenários espaciais, unificados e, principalmente, adequados ao público-alvo infanto-juvenil, especificamente a partir dos 8 anos. Além disso, o Battle Royale será mais colorido e estimulante visualmente, a fim de manter uma fluidez de jogo frenética como na maioria dos battle royales. Em fase de testes, a previsão de lançamento da versão Beta será já no primeiro semestre de 2019. “Está na hora de fazer alguma coisa a favor e não apenas reclamar dos games por falta de conhecimento. Afinal, a tecnologia não mata, pelo contrário, ela ensina. Pode e deve ser uma ferramenta a nosso favor. Temos orgulho em fazer a Drone Kids referência em educação e tecnologia e, por isso mesmo, mais uma vez queremos contar boas histórias para o mundo”, explica Márcio Vieira, Founder & CEO Drone Kids School.