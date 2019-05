Nascido em Fortaleza como Dragão Fashion e elevado à maioridade como Dragão Fashion Brasil, depois simplesmente DFB Festival, a semana de moda cearense festeja vinte anos com moda conceitual. Isto é, de criatividade acima do aspecto comercial. Para tanto, 36 desfiles estão agendados – entre eles da Água de Coco, marca cearense de moda praia com mercado nacional conquistado e de visibilidade internacional.

O desfile da Água de Coco, na primeira noite, é uma homenagem da Federação das Indústrias do Estado do Ceará- FIEC à trajetória de uma das mais bem-sucedidas empresas cearenses. Os sindicatos também se alinham ao DFB. O Sinditêxtil apresenta uma prévia dos lançamentos da Jangadeiro Têxtil e o SindiRoupas abre alas para a estreia da marca Matias, com estilo assinado pelo piauiense Deoclys Bezerra, que após estudar no Ceará foi trabalhar em São Paulo. O estilista volta ao evento em que conquistou o primeiro prêmio Novos Talentos, no ano 2000.

Do núcleo histórico, estarão desfilando os criadores Lindebergue Fernandes, Melk Z-da, Jeferson Ribeiro, Ronaldo Silvestre, Gisela Franck, David Lee, Wagner Kallieno, Almerinda Maria, Kallil Nepomuceno, Rendá por Camilla Arraes e D’Aura.

Entre as estreias no line-up desta edição, nomes autorais como Baba (CE), Chico Marinho (AL), Vitor Cunha (CE) e as cariocas ESC e Marju. Um dos nomes mais longevos do Distrito Criativo Iracema, Silvânia de Deus, vai encerrar os desfiles.

O DFB Festival acontecerá em um espaço inédito, uma estrutura de tendas de 27mil m², cuja montagem já teve início. E o local não poderia ser mais nobre: as areias da Praia de Iracema. A Cidade Autoral, como batizou Claudio Silveira, diretor do evento, vai receber também uma feira de economia criativa, com 60 expositores, oito palestras, quatro workshops, além de quatro balés, vinte shows, sete bares e 14 restaurantes. Segundo ele, “para o cearense, a praia é mais do que um acaso geográfico: ela traduz a vocação do nosso povo para o empreendedorismo e a inovação, dado o exemplo dos jangadeiros, das rendeiras e do horizonte vasto do Atlântico à nossa frente”.

Cláudio Silveira destaca ainda a presença das marcas Flee, Parko e Homem do Sapato. E, valorizando a criação autoral nas microrregiões do interior do Estado, o Sebrae/CE vai apresentar uma coleção especial, criada a partir do programa Rota das Emoções, assinada por artesãos dos municípios da Rota de Jericoacoara – Camocim, Sítio Alegre, Chaval e Barroquinha – exímios nas artes do crochê, palha, chita e escama de camurupim. Já o Senac/CE estreia a coleção Cariri Visceral, fruto de um semestre de pesquisas, assinada por alunos de Juazeiro do Norte.

A direção dos desfiles será de Claudio Santana, profissional conhecido na Korea Fashion x Passion e nas semanas de moda de Nova York e São Paulo. Santana está escalado para dirigir todos os desfiles da próxima NY Fashion Experience, de 6 a 14 de setembro próximo.

Criado há 19 edições, o Concurso dos Novos continua atraindo estudantes de todo o país, com equipes de faculdades do Ceará, Pará, Paraná (UTFPR), Piaui, Rio de Janeiro e São Paulo. O prêmio é de dez mil reais. E, diga-se de passagem, o Paraná sempre foi brilhante em sua participação.