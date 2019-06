O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reagiu com ironia à declaração do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de que há 99% de chances de o Grande Prêmio do Brasil de F-1 deixar o autódromo de Interlagos e ser realizado no Rio de Janeiro a partir de 2021.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça (25), ele disse que a escolha do palco da prova após o fim do atual contrato de São Paulo, que termina em 2020, será tomada nos âmbitos financeiro e de infraestrutura.

Entre sorrisos e piscadas de olho, o governo comparou as gestões do Museu do Ipiranga, na capital paulista, e do Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

“Sabemos fazer funding com o setor privado, vide o Museu do Ipiranga e o Museu Nacional. Um está nas cinzas, e o outro está com R$ 220 milhões em conta”, disse o governador.

O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, foi atingido por um incêndio de grandes proporções em setembro de 2018.

Após a fala de Bolsonaro na segunda, o diretor-geral da F-1, Chase Carey, afirmou que não há nada fechado nem com o Rio nem com São Paulo, e que as negociações com as duas cidades estão em andamento.

Nesta terça, ele reafirmou essa posição: “A decisão não está tomada. Temos provas, como Silverstone [Inglaterra], em que o contrato vence neste ano. Essas são as mais urgentes. Temos muito tempo ainda sobre o Brasil”.

A frase serviu de munição para Doria. “A decisão não está tomada, vocês acabaram de ouvir isso do CEO da Fórmula 1. A decisão será tomada com base em análises econômicas. É um negócio poderoso, de altíssimo custo, não de decisão política, emocional e nem institucional”, disse.

Após a reunião em Brasília, o presidente fez uma provocação a Doria, que é considerado pré-candidato à sucessão presidencial.

“A imprensa diz que ele [Doria] será candidato a presidente em 2022. Então, tem que pensar no Brasil, e não no seu estado. Então, com toda a certeza, ele não vai se opor. Agora, se ele for candidato à reeleição, daí ele pode querer criar algum óbice ou oferecer algumas vantagens para que permaneça em São Paulo”, disse.

Doria rebateu nesta terça: “Como governador eleito do estado de São Paulo, ao lado do prefeito, a nossa obrigação é defender os brasileiros do estado de São Paulo. A ele [Bolsonaro] é quem cabe defender o Brasil. Fórmula 1 é uma atividade de entretimento e econômica, não é de ordem política”.

“Os veículos de comunicação vão lá visitar e ver se há condições de fazer qualquer coisa. Não quero desmerecer, mas recomendo de uma maneira sutil: visitem Deodoro. Sobrevoem a área, vocês não vão conseguir chegar lá. Não tem estrada, só a cavalo. Façam uma visita, aluguem um helicóptero, um drone. Não estou desmerecendo. Não há nada, nem acesso, nem energia, nem saneamento”, afirmou.

Após uma hora de reunião no Palácio dos Bandeirantes, nenhuma novidade contratual foi anunciada. Além de Doria e Carey, participaram do encontro o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e Tamas Rohonyi, diretor da empresa Interpub, que promove o GP do Brasil em São Paulo.

Também nesta terça, líderes partidários na Assembleia Legislativa de São Paulo articularam um ofício conjunto para reivindicar a manutenção do GP Brasil na capital paulista.

O documento, assinado pelos representantes dos 24 partidos que têm assento na Casa, é endereçado a Bolsonaro, Doria e Covas.

No texto, os parlamentares pedem que os três “realizem esforços em conjunto” para que a prova permaneça na cidade.

Os deputados usam como justificativa os ganhos econômicos para São Paulo e lembram os investimentos públicos feitos ao longo dos anos na melhoria da estrutura do autódromo de Interlagos e do entorno.

A mobilização foi articulada pelo presidente da Assembleia, Cauê Macris (PSDB), que é aliado de Doria.