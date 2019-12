Um comerciante, de 70 anos, foi assaltado na manhã desta segunda-feira (23) logo que abriu a mercearia localizada no bairro Tanguá, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Durante o crime, três suspeitos participaram da ação dentro do comércio e renderam o dono do estabelecimento.

Com armas em punho, os homens deram uma gravata no idoso e por diversas vezes ameaçaram disparar contra a vítima. Após poucos minutos, os três suspeitos fugiram do local com dinheiro, cigarros e bebidas.

Era próximo das 6h30 desta segunda-feira (23) quando três homens invadiram uma mercearia em Almirante Tamandaré. Os homens fecharam a porta do local, pularam o balcão e renderam o proprietário – um idoso de 70 anos. Dentro do estabelecimento também estavam outros clientes, que nada puderam fazer.

Com brutalidade, os homens chegaram a imobilizar o idoso enquanto pediam pelo dinheiro. Como era de manhã, o dono do local informou que havia apenas R$ 500, então os suspeitos se revoltaram e pediram mais dinheiro. Nervoso com a situação, o proprietário chegou a passar mal e desmaiou.

“Não dá para perdoar. Pessoa que não quer trabalhar. Eu não aceito esse tipo de gente”, contou o dono do estabelecimento após o assalto. Além dos R$ 500, os suspeitos levaram cigarros e bebidas. Os clientes que estavam no local também tiveram que entregar o dinheiro que tinham.

por @grassi_m com informações de Valdir Bicudo e site RICMAIS