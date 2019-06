O dono da Havan, Luciano Hang, comprou uma briga com a apresentadora Rachel Sheherazade nesta sexta-feira (22). Ele usou as redes sociais para elogiar Silvio Santos pela decisão de reduzir a equipe de jornalismo da emissora e ainda disse que só faltava Sheherazade entrar na lista dos dispensados.

“O jornalismo da grande mídia está todo contaminado com ideologias comunistas que destroem o nosso Brasil. Parabéns Silvio Santos”, escreveu Hang em referência à notícia de que SBT anunciava o fim do jornalístico SBT Notícias, e que toda a equipe do programa tinha sido demitida. “Ainda falta mais gente para você demitir. Raquel é uma delas”, completou.

O empresário é conhecido por apoiar o atual do presidente Jair Bolsonaro (PSL), e Sheherazade tem publicado vídeos e textos em suas redes sociais em oposição ao governo. Se no passado ela teve seu nome associado à direita, hoje, ela critica duramente a presidência.

A jornalista não demorou a responder ao empresário: “Já está registrado! Empresário chantageia a emissora onde trabalho e ainda vem à público pedir cabeça de jornalista. Já vi esse filme antes. Mas, agora, vai ter processo”, afirmou.

Intimado pelo Twitter, Hang ironizou ao dizer que não pediu a cabeça da jornalista em momento algum. “Cada um faz o que quiser na sua empresa, mas caso aconteça alguma coisa, você pode trabalhar na TV Estatal Cubana Cubavisión lugar Otimo para quem pensa como você. Abraço do veio da Havan”.