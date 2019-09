O maestro Stefan Geiger rege a ópera A Força do Destino, de Giuseppe Verdi, e a Quinta Sinfonia, de Beethoven. Programa deste domingo da Orquestra Sinfônica do Paraná, no Guairão. Guilherme Romanelli, especialista em Educação Musica, dará informações sobre as obras. O concerto inclui também, de Beethoven, o Concerto para piano nº 4, em que será solista Leonardo Hilsdorf, um dos expoentes da nova geração de pianistas brasileiros, laureado em concursos internacionais na Alemanha, França, Espanha, México e Brasil.

O programa é uma realização do Instituto de Apoio à Orquestra Sinfônica do Paraná, visando democratizar o acesso à música clássica por meio da realização de apresentações com ingressos acessíveis em um teatro de grande porte, ensaios abertos para alunos da rede pública e particular de ensino e explicações pedagógicas.

Stefan Geiger, maestro titular da orquestra, observa: “As três obras a serem apresentadas durante o concerto falam sobre destino, seja em sua história, como especificamente na ópera de Verdi, seja por marcar pontos importantes na carreira de seus compositores, como é o caso das composições de Beethoven”.

Confira: Guairão, neste domingo dia 22, às 10h30. Ingressos a vinte e dez reais. Classificação: 7 anos