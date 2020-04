Dolors Sala Carrió, mãe do técnico Pep Guardiola, morre vítima do coronavírus

A mãe do técnico Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió (foto), morreu, na segunda-feira, aos 82 anos, vítima do novo coronavírus. O anúncio foi feito nas redes sociais do Manchester City: “A família Manchester City está arrasada ao relatar a morte de Dolors Sala Carrió, mãe de Pep, em Manresa, Barcelona, depois de contrair o covid-19. Ela tinha 82 anos. “Todos do clube enviam sua mais sincera simpatia neste momento tão angustiante para Pep, sua família e todos os seus amigos.”, finaliza o comunicado. Há 2 semanas, Guardiola doou um milhão de euros (cerca de 5,6 milhões) para a Fundação Àngel Soler Daniel, administrada pelo Collegi de Metges, em Barcelona, que luta contra o coronavírus. Guardiola também se envolveu em projetos de pesquisa para obter medicamentos que impedem a transmissão da covid-19.