Na última semana, a Dolce & Gabbana realizou uma charmosa recepção para convidados. A marca, localizada em Curitiba no Pátio Batel, está entre as favoritas das curitibanas com seu estilo muito feminino e também original, refinado e muito contemporâneo. Trazemos aqui momentos especiais da festa.

Entreposto lança nova coleção Pitaya com exclusividade na Cosy Home

A Cosy Home promoveu em 25 de abril, com exclusividade, um brunch de lançamento da nova coleção da renomada marca de décor Entreposto. O encontro foi promovido com a presença do diretor da marca Roberto Zuccolo, que falou sobre as novas peças da grife bem como sobre a história de sucesso da Entreposto, conhecida como “a grife de tecidos de luxo”.

A nova coleção, Pitaya, é baseada na paleta de cores da fruta e apresenta 17 novas estampas em tecidos, almofadas e artigos de décor. O resultado são peças delicadas que trazem suavidade e um toque de conforto e aconchego do linho para dentro de casa, representando com delicadeza o universo da marca.

Locavorista: presentes com significado para o Dia das Mães

O Locavorista, primeiro hub de experiências do Paraná, engajado no propósito de fortalecer a cultura, a arte e a gastronomia do Estado, listou algumas sugestões de presentes de sua loja colmeia para encantar o público com a curadoria fina, que enaltece e apresenta novos talentos no endereço mais hype de Curitiba.

Para as mães detalhistas, que amam registrar ideias, projetos e recordações, o Sketcher Book (R$ 110,00), encadernação artesanal da marca Genoveva, que assina projetos personalizados é a grande pedida. Acessórios também são grandes opções para quem gosta de desfilar peças únicas. Outra opção irresistível? Um anel de pérolas. A peça assinada pela artista Jussara Lage custa R$ 179,00. Versátil, o colar Nomads (R$ 225,00) também moderniza e agrega valor aos looks do dia a dia. Outra opção para valorizar o visual sem fazer esforço é o bracelete (R$ 155) da VR Luxo. Para alimentar a alma, o Condimento Milagre (R$ 60,50), da grife Extraordinários, supera todas as expectativas e os benefícios são percebidos no organismo e externados pelo sorriso.

Serviço

O LOCAVORISTA

Endereço: Rua Comendador Macedo, 233, Centro

(Estacionamento conveniado em frente ao empreendimento)

Horário: de 2ª a 6ª, 9h às 21h; sábados, 10h às 16h

Tel.: (41) 3121-1720

Site:: www.olocavorista.com.br

Instagram: @olocavorista

Facebook: @olocavorista

Executivos da Laguna buscam tendências nos EUA

Uma equipe de executivos da Construtora e Incorporadora Laguna esteve em Miami e Orlando, na Flórida (EUA), na semana passada, para conhecer novas tendências arquitetônicas de edifícios de alto padrão e também os em empreendimentos com o conceito Sênior Residence, voltados ao público da melhor idade, que estão na estratégia de lançamentos previstos para os próximos anos em Curitiba.