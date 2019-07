O dólar fechou no maior nível em três semanas frente ao real nesta segunda-feira, com a moeda brasileira acompanhando as perdas em outros ativos de risco, em semana de decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos.

O dólar à vista subiu 0,27%, a 3,7837 reais na venda. É o maior patamar desde 8 de julho (3,8081 reais).

Na B3, o dólar futuro tinha valorização de 0,19%, a 3,7830 reais.

No exterior, moedas de perfil semelhante ao real, como o peso colombiano, o rublo russo e o peso mexicano operavam também em queda, enquanto a referência do mercado de ações dos EUA fechou em baixa, evidência da postura mais conservadora do mercado antes da decisão de juro nos EUA.

Juros mais baixos nas principais economias melhoram a relação risco/retorno para aplicações em ativos de mercados mais arriscados, como os emergentes, o que pode estimular entrada de capital para o Brasil, contribuindo para alívio no dólar.

“(Mas) Se a política monetária deverá guiar os mercados até a próxima sexta-feira, ela não fará isso sozinha”, disseram profissionais da Azimut Brasil Wealth Management.

“Além das decisões sobre taxas de juros mundo afora, a retomada das negociações comerciais entre China e Estados Unidos, prevista para acontecer a partir de amanhã em Xangai, também deve concentrar boa parte das atenções dos investidores”, acrescentaram.

Fonte: Reuters