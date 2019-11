O dólar teve na segunda-feira a maior queda em duas semanas frente ao real, com o mercado realizando parte dos lucros depois de a divisa ter registrado na semana passada a maior alta semanal em 14 meses.

O real esteve entre as moedas de melhor desempenho nesta sessão, em sintonia com a correção vista em outros mercados brasileiros, com o Ibovespa em alta e os juros futuros em queda.

O mercado se acomodou depois da forte volatilidade da semana passada, na esteira da frustração com a participação de estrangeiros no leilão do excedente da cessão onerosa e da soltura do ex-presidente Lula.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,61%, a 4,1428 reais na venda.

Fonte: Reuters