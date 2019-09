O dólar encerrou em leve queda contra o real nesta sexta-feira, com agentes do mercado evitando grandes movimentações diante de incertezas no cenário externo, mas a moeda terminou a semana com leve alta após dias marcados por ruídos políticos nos Estados Unidos e incertezas comerciais.

O dólar à vista teve queda de 0,13%, a 4,1563 reais na venda. Na B3, o dólar futuro tinha desvalorização de 0,35%, a 4,1560 reais.

Na semana, a moeda norte-americana acumulou leve alta de 0,07%.

Fonte: Reuters