Dólar passa a ter leve queda ante real após IPCA-15, apesar de cautela no exterior

O dólar devolvia os ganhos do início da sessão e tinha queda moderada contra o real nesta quinta-feira, com os temores sobre o surto de coronavírus mortal na China sendo compensados pela expectativa de fim do ciclo de cortes de juros pelo Banco Central.

Às 10:15, o dólar recuava 0,15%, a 4,1699 reais na venda.

No último pregão, o dólar interbancário fechou em queda de 0,71%, a 4,176 reais na venda, maior baixa desde 30 de dezembro.

Nesta sessão, o dólar futuro de maior liquidez caía 0,27%, a 4,172 reais.

A alta de 0,71% do IPCA-15 em janeiro, de 1,05% em dezembro, levantava apostas sobre o fim do ciclo de corte de juros pelo Banco Central, reduzindo a pressão sobre o real. A percepção de que o salto nos preços do fim do ano passado ficou para trás deve endossar apostas de novo corte da Selic.