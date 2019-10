O dólar voltou a cair frente ao real nesta sexta-feira, chegando a novamente ceder abaixo do suporte psicológico de 4 reais, em um dia positivo para ativos de risco no exterior e com expectativas de melhora no fluxo cambial local.

Nesta sexta, o dólar à vista caiu 0,88%, a 4,0094 reais na venda. É o menor valor para um fechamento desde 16 de agosto (4,0037 reais na venda).

Na mínima do dia, a cotação foi a 3,9925 reais na venda, em queda de 1,30% –menor nível intradia desde 19 de agosto.

No acumulado da semana, o dólar à vista recuou 2,67%, maior queda para o período desde a semana encerrada em 1º de fevereiro (-2,91%).

Na B3, o contrato de dólar futuro de maior liquidez tinha baixa de 0,71% nesta sexta-feira, a 4,0125 reais.

