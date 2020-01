Dólar fecha na máxima histórica perto de R$4,26 com temor global sobre coronavírus

O dólar fechou na máxima histórica nesta quinta-feira, perto de 4,26 reais, depois de ter superado 4,27 reais no pico do dia em meio a uma onda de aversão a risco nos mercados financeiros globais por temores referentes ao coronavírus surgido na China.

O dólar à vista encerrou a sessão em alta de 0,95%, a 4,2589 reais na venda. É o maior valor nominal da história, deixando para trás o recorde anterior de 4,2586 reais na venda do dia 27 de novembro de 2019.

Na máxima do dia, a moeda foi a 4,2733 reais na venda, perto do pico intradiário de 4,2785 reais na venda alcançado em 26 de novembro do ano passado.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez tinha ganho de 0,56%, a 4,2545 reais.

No exterior, várias divisas emergentes pares do real sofriam forte desvalorização, com rand sul-africano, won sul-coreano e peso colombiano caindo entre 0,9% e 1%.

Fonte: Reuters