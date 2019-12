O dólar fechou apenas em leve baixa ante o real nesta quarta-feira, mas suficiente para cravar uma nova mínima para um encerramento desde o começo de novembro, num dia de clima relativamente benigno no exterior.

O dólar à vista teve desvalorização de 0,13%, a 4,0600 reais na venda. É o menor nível desde 5 de novembro (3,9932 reais na venda).

No piso do dia, a cotação desceu a 4,0472 reais na venda, em baixa de 0,45%. Na máxima, alcançada logo depois da abertura, o dólar foi a 4,0774 reais, alta de 0,30%.

Na B3, em que os negócios com dólar futuro vão até as 18h15, o contrato mais líquido de dólar tinha queda de 0,12%, a 4,0630 reais.

A valorização do real ocorreu num dia positivo para outras divisas emergentes, como peso chileno, rand sul-africano, peso colombiano e dólar canadense.

Em Wall Street, os índices de ações caminhavam para novos recordes. O risco-Brasil caiu a uma nova mínima em nove anos, e uma medida de incerteza para a taxa de câmbio brasileira renovou o menor patamar desde 2014.

Dezembro tem sido um mês positivo para ativos de risco no mundo, e os mercados brasileiros têm captado o bom humor, depois de Estados Unidos e China chegarem a um acordo comercial inicial, o que fortaleceu expectativas de que a economia global possa se estabilizar.

No cenário mais positivo para o fim de 2020, o BTG Pactual projeta que o dólar ficará em 3,80 reais, queda de 6,4% ante o patamar atual. No cenário-base do banco, a expectativa é que a moeda suba a 4,10 reais. Essa é exatamente a previsão contida na pesquisa Focus do Banco Central.

