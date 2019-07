O dólar fechou em ligeira baixa contra o real nesta segunda-feira, com a moeda brasileira entre os destaques positivos no mundo, num dia de liquidez menor conforme investidores aguardam sinais da política monetária no Brasil e no mundo.

O dólar à vista <BRBY> caiu 0,15%, a 3,7396 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro <DOLc1> recuava 0,25%, para 3,7405 reais.

Fonte: Reuters