O dólar fechou em queda ante o real nesta sexta-feira, no menor nível em cinco meses, com o mercado atento à definição sobre o cronograma de votação da proposta de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, acompanhando as discussões que prosseguiam no plenário no fechamento do mercado.

O dólar recuou 0,33%, a 3,7393 reais na venda. Na mínima do pregão, a cotação chegou a 3,7304 reais. Na máxima, tocou nível de 3,7643 reais.

Na semana, o dólar acumulou queda de 2,11% frente à divisa brasileira.

O dólar futuro cedia por volta de 0,49% neste pregão.

Fonte: Reuters