Dólar fecha em queda ante real com exterior positivo, antes de Copom

O dólar fechou em queda ante o real nesta quarta-feira, com as vendas se intensificando na parte da tarde conforme os mercados externos se mantiveram positivos com notícias sobre tratamento do coronavírus oriundo da China.

Investidores também permaneceram atentos à decisão de política monetária do Banco Central a ser anunciada após as 18h (de Brasília).

O dólar à vista fechou em queda de 0,45%, a 4,239 reais na venda. Na B3, o dólar futuro de maior liquidez recuava 0,40%, a 4,2440 reais.

No exterior, moedas emergentes se valorizavam, e os principais índices de ações dos Estados Unidos subiam.

