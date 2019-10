O dólar fechou em leve alta ante o real nesta terça-feira, primeira sessão do mês e do último trimestre do ano, com o mercado de câmbio influenciado por um dia de forma geral negativo para ativos de risco, após dados nos Estados Unidos reforçarem temores de recessão na maior economia do mundo.

O dólar à vista subiu 0,17%, a 4,1624 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de maior liquidez tinha alta de 0,22%, a 4,1700 reais.

Fonte: Reuters