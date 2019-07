O dólar caía ligeiramente ante o real no início do pregão desta quarta-feira, na véspera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu e em dia de anúncio da liberação de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Às 9:05, o dólar recuava 0,19%, a 3,7659 reais na venda

Na véspera, o dólar encerrou em alta de de 0,89% ante o real, a 3,7729 reais na venda, maior alta diária em um mês.

Neste pregão, o dólar futuro caía por volta de 0,25%.

Fonte: Reuters