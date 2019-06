Reuters

O dólar caía com força ante o real nesta terça-feira, com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira e de olho no exterior.

Às 10:48, o dólar recuava 1,08%, a 3,8582 reais na venda

Na véspera, o dólar fechou quase estável, com variação positiva de 0,03%, a 3,9005 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro cedia cerca de 0,75%.

Investidores estão com as atenções voltadas para a reunião do Fed na quarta-feira, quando a expectativa é de que o banco central norte-americano sinalize sobre a proximidade de um corte de juros. À espera do Fed e também da decisão do Copom, agentes financeiros adotam cautela.

O anúncio do Banco Central de realização de leilões de linha para rolagem nesta sessão e na próxima também concentra atenção de agentes financeiros, que viram com bons olhos a ação da autoridade monetária.

“Com esses eventos de grande peso no radar, o BC foi muito bem em já fazer a rolagem… Caso o mercado estresse por algum motivo, o BC estará lá pelo menos vendendo 2 bilhões de dólares hoje e 2 bilhões de dólares na quarta-feira”, avaliou o operador de câmbio da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado.

De acordo com ele, leilões de linha com finalidade de rolagem não costumam pesar no mercado, mas neste caso, por ser uma rolagem antecipada, reflete no câmbio.

Nesta terça-feira, o BC fez a rolagem do lote integral de 2 bilhões de dólares ofertado em dois leilões de linha de moeda estrangeira com compromisso de recompra.

Na quarta-feira, realizará outros dois leilões com a mesma finalidade, ofertando um total de 2 bilhões de dólares novamente.

Soma-se a esses fatores o cenário externo, onde o dólar perde frente a moedas emergentes, movido por otimismo cauteloso antes da decisão do Fed, movimento que o real acompanha em parte. Também melhorava o sentimento a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que conversou com o líder chinês, Xi Jinping, e de que os dois vão se encontrar na reunião do G20 neste mês.

O mercado observa ainda a indicação de Gustavo Montezano para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social após a saída de Joaquim Levy do cargo durante o fim de semana.

Agentes financeiros ainda trazem no radar de maneira otimista o início das discussões sobre o parecer do relator à reforma da Previdência, apresentado no fim da semana passada, na comissão especial.

O BC também realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.

Fonte: Reuters