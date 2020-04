Dólar bate novo recorde e flerta com R$ 5,29 com demanda global pela moeda

O dólar fechou em apenas leve alta ante o real, mas suficiente para cravar nova máxima recorde nominal nesta quinta-feira, em novo dia de fortalecimento global da divisa diante da iminência de uma recessão global.

Ainda que tenha se afastado das máximas do dia, perto de 5,29 reais, o mercado não conseguiu imprimir vendas a ponto de derrubar a cotação. A demanda por dólares segue forte no Brasil e no mundo diante da necessidade das empresas de levantar caixa para fazer frente à recessão global. No Brasil, o fluxo cambial apenas em março até dia 27 é negativo em quase 6 bilhões de dólares, evidência da menor oferta de moeda no país.