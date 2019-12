O dólar iniciava a semana em queda contra o real, abaixo da maraca de 4,10 reais, com os investidores ainda absorvendo a consolidação de um esperado acordo comercial inicial entre os Estados Unidos e a China.

Às 9:07, o dólar recuava 0,30%, a 4,0963 reais na venda.

Na sessão anterior — dia do anúncio do acordo — a moeda norte-americana fechou em alta de 0,38%, a 4,1086 reais na venda, com os mercados inicialmente avaliando o pacto como pior do que o precificado.

O contrato mais negociado de dólar futuro operava em queda de 0,34% neste pregão, a 4,096 reais.

Nesta segunda-feira, o Banco Central ofertará até 10 mil contratos de swap cambial reverso e até 500 milhões de dólares em moeda à vista. Em caso de venda parcial ou não colocação dessas ofertas, o BC leiloará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento fevereiro de 2020.

Fonte: Reuters