Doações e voluntariado contribuem com enfrentamento ao coronavírus no Paraná

Da doação de álcool a quartos para o alojamento dos profissionais da saúde, o enfrentamento ao coronavírus mobilizou uma rede de solidariedade no Paraná. As doações estão sendo coordenadas pela Defesa Civil, que organiza o que é recebido e distribui entre órgãos e instituições sociais. A população também pode doar diretamente às entidades através do aplicativo Paraná Solidário. O site http://www.coronavirus.pr.gov.br ganhou um campo específico para quem quer ajudar, seja por meio de doações ou voluntariado.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou no sábado (21) um despacho governamental que facilita as doações da iniciativa privada ao Governo do Estado. O documento flexibiliza alguns pontos do decreto 2548/19, que regulamenta as doações e comodatos ao Estado. “Este momento exige união, e o Paraná é muito grato a todos aqueles que disponibilizam seus serviços ou doam os produtos e insumos usados no enfrentamento à Covid-19”, afirma Ratinho Junior.

Os itens de maior necessidade são álcool, luvas e máscaras, além de cestas básicas. Os produtos podem ser entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A partir daí, a Defesa Civil destina as doações aos municípios e entidades sociais. “Estamos em uma situação atípica, com uma demanda muito alta por esses produtos. Concentramos todos os esforços para atender às necessidades dos paranaenses. Quanto mais contribuírem, menos pessoas vão sofrer”, destaca o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig.

Os cadastros para doações e voluntariado podem ser feitos pelo link http://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/Cadastro-geral-de-voluntario ou pelos telefones 199 e (41) 3281-2532.

ÁLCOOL – O Governo do Estado já recebeu cerca de 150 mil litros de álcool, que estão sendo encaminhados a unidades de saúde, hospitais, ambulâncias e entidades sociais. O produto foi doado por companhias como a Associação de Bioenergia do Estado do Paraná (Alcopar), Única e a Copesucar. O envase e beneficiamento do produto, que é recebido em estado puro e transformado em álcool 70%, são feitos pela empresa Refriko.

A Defesa Civil preparou uma operação logística para distribuir o produto em todo o Paraná. Caminhões do órgão pegam o álcool envazado no Norte do Estado e levam às regionais, que distribuem nos municípios.

O Estado também recebeu a doação de cinco toneladas de peróxido de hidrogênio da empresa Peróxidos do Brasil. O produto é usado na limpeza e assepsia de ambientes, como hospitais e unidades de saúde.

HOTÉIS – Hotéis de Curitiba, Medianeira (Oeste), Guaratuba e Pontal do Paraná, no Litoral, disponibilizaram seus espaços para o alojamento dos profissionais da saúde que atuam no controle e tratamento da Covid-19. Cerca de 250 quartos estão sendo disponibilizados para o alojamento de médicos, enfermeiros e outros profissionais, deixando de receber hóspedes comuns. A duração do acordo depende do acerto individual com cada uma das empresas.

TRANSPORTE – O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Paraná (Rodopar) e a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (Fepasc), que representam 47 empresas no Paraná, colocaram as frotas à disposição do Estado para auxiliar nas ações de enfrentamento ao coronavírus.

Foram disponibilizamos os ônibus, vans, caminhões e outros veículos para o transporte de profissionais da saúde e de cargas, auxiliando na distribuição de materiais e insumos. Os itinerários das 47 empresas cobrem o Estado todo.

PARANÁ SOLIDÁRIO – A ferramenta criada no ano passado pelo Governo do Estado busca facilitar doações diretas e serviços de voluntariado em instituições sociais do Paraná. O aplicativo Paraná Solidário, disponível para os sistemas Android e iOS , conecta os doadores a 311 entidades sociais cadastradas. São instituições que atendem idosos, crianças, pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis.

AEN