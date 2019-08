Thiago Soares vem dançar no Teatro Fernanda Montenegro em 7 de setembro, com participação de Danilo D’Alma, consagrado dançarino de hip hop, de Renata Tubarão, primeira solista do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e do grupo folclórico italiano Giardino D’Amuri. Eles dividirão o palco com dançarinos paranaenses que serão selecionados por meio de uma audição a ser realizada no dia 4 de setembro. No dia 6, haverá, ainda, workshops para o público.

Curitiba é uma das sete cidades da turnê Thiago Soares e Amigos, que termina em novembro. Um dos maiores nomes do balé clássico mundial, alçando a primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Thiago está em turnê pelo Brasil com um espetáculo inédito, com convidados especiais.

Entre setembro e outubro, a turnê passará ainda Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A cada local, uma nova audição será feita. As cinco cidades que abrem o projeto foram escolhidas por serem locais em que Thiago nunca se apresentou, numa tentativa de descentralizar as artes cênicas, promover o intercâmbio entre bailarinos e de revelar novos talentos na dança.

“O espetáculo surgiu da necessidade de ir onde o público está. Convidei amigos dançarinos brasileiros, alguns que moram no exterior, para dividir essa experiência comigo. E está sendo incrível”, adianta Thiago Soares. “Estou muito empolgado para as audições. Tenho um real interesse em descobrir e trabalhar com novos talentos, conhecer como dançam. Então, todos que tenham aquela paixão pela dança, que acreditem ter talento e queiram fazer parte, são bem-vindos para a seleção”, convida o bailarino.

No palco, um pouco da dança universal, trazendo coreografias de estilos diferenciados – do clássico a danças urbanas — mostrados para o público em um mesmo espetáculo.

Thiago Soares selecionará, pessoalmente, os bailarinos (homens e mulheres), maiores de 11 anos, para integrar o elenco do espetáculo . Os interessados devem apresentar uma coreografia (solo, duo, pas de deux, grand pas de deux, trio ou conjunto) de seu próprio repertório nas modalidades balé clássico, dança contemporânea, jazz, sapateado, danças populares e danças urbanas.

A audição será nesta quarta dia 4, às 9h, na Escola de Dança La Belle Dance (Travessa Augusto Marach 228 – Novo Mundo). Mais informações e inscrições: www.pantanalemdanca.com/thiago-soares-e-amigos-audicao

Imperdível: 7 de setembro, às 20h, no Teatro Fernanda Montenegro/– Shopping Novo Batel. Ingressos em venda online pelo Ticket Fácil.. Inteira R$ 180,00 a R$ 120,00 e Meia R$ 90,00 a R$ 60,00.

O bailarino

Thiago Soares viveu sua infância e adolescência na cidade do Rio de Janeiro. Aos nove anos, buscou uma escola de dança para aperfeiçoar seus movimentos na dança de rua e, mais tarde, aos 15 anos, ingressou no balé clássico. Aos 17 anos já estava no corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2001, participou do Concurso Internacional do Ballet Bolshoi, na Rússia, e conquistou a medalha de ouro, disputada entre mais de 270 candidatos. A vitória foi um marco na história da dança nacional, já que foi a primeira e única conquistada por um brasileiro até hoje. Após isso, foi convidado para estagiar no Balé Kirov, tornando-se o segundo estrangeiro a integrar a companhia em 100 anos de história.

No ano seguinte, foi convidado a integrar o corpo de baile do Royal Ballet de Londres. Em 2002, foi promovido a solista; em 2004, passou a ser primeiro solista e foi premiado como a artista revelação masculino de dança clássica. E então, em 2006, conquistou o posto de Primeiro Bailarino do Royal Ballet.

Fora do Royal Ballet, Thiago Soares se apresenta ainda como convidado nos principais teatros do mundo. Já teve passagem pelos Teatro Alla Scalla di Milano, Teatro Argentino de La Plata, Bolshoi, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Estonian National Opera, Teatro dell’Opera di Roma e o Munich National Theatre. Desde 2008, promove a realização de um espetáculo especial, “Thiago Soares & Friends”, que levou aos palcos brasileiros, estrelas da dança internacional como Alicia Amatriain, David Makhateli, Jason Reilly, Laura Morera, Marianela Núñez, Natalia Kremen e Ricardo Cervera, sendo visto em várias capitais do país. Em 2017 Thiago foi condecorado pelo embaixador do Brasil na Inglaterra, Eduardo dos Santos, com a honraria de Cavaleiro da Ordem do Rio Branco, uma condecoração da diplomacia brasileira em razão de serviços e méritos excepcionais. Em 2018 Thiago lançou um documentário interacional, que conta a trajetória de sua vida, chamado “Primeiro Bailarino”, onde ele define sua carreira por sua capacidade de desafiar os próprios limites e de se reinventar.