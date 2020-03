Do que a gente tem medo?

Quando nos damos conta da possibilidade da perda e da morte é normal termos medo. Poucos querem se preparar para aquilo que é contrário aos nossos instintos, sonhos e desejos.

Não conversei com ela ainda. Dorme e provavelmente sonha com a filha que disse ali desejar ver crescer e com os pais com mais idade que não quer perder. Eu preferi abraçá-la e ajudá-la a suportar e superar este medo agora pela manhã.

Decidi escrever aqui porque não apenas ela deve estar com medo. Você também pode estar. Posso te abraçar?

Até agora publiquei, como médico, diversos posts e vídeos com orientações de como se proteger do coronavírus, na prática e na realidade. Minha primeira intervenção sobre esse tema foi 28/01 quando iniciei perguntando: “Está com medo dessa nova doença? Acostume-se, sempre haverá uma nova, não importa o nome”.

Em maio agora completarei 60 anos, há alguns anos fui diagnosticado com asma. Portanto, eu sou ‘um belo grupo de risco’. Claro que vou me cuidar, mas tem algo que vive em meu coração e me dá paz. Quer saber? Serve pra mim, pode servir pra você. Cuidado, é loucura!

Há uma diferença gigantesca entre religião e espiritualidade. Mas, quando elas se somam ainda é mais belo.

Uma coisa é entrar em uma igreja, um templo, qualquer lugar sagrado e, com medo, rezar e orar para ‘que nada, nada de mal aconteça’. Outra coisa é ‘conhecer’ cada vez mais com quem estamos conversando e, desse modo, sentir uma grande paz. ‘Conhecer cada vez mais’ é um exercício!

Lembre-se: exercícios aumentam endorfinas, o que cientificamente explica a Paz.

Antes de mais nada importa insistir: acredite que tudo irá passar e em poucos meses estaremos de novo nos trilhos (só esperando o próximo vírus).

Contudo, ‘como’ iremos passar é aqui a nossa conversa.

Será com medo, rezando, orando, cantando… ou em paz, ‘batendo um papo com ‘o cara’ – o criador das endorfinas?

Então, conta pra mim:

Se você tivesse que atravessar à pé uma praça escura em sua cidade…, madrugada, silêncio… e não houvesse outro caminho para voltar pra casa? Sentiria medo? Provavelmente sim.

E se ali, pensando o que fazer, parasse atrás de você um carro da polícia com policiais bem armados…, sentiria um certo alívio? E…, se um deles ainda te chamasse pelo nome e você reconhecesse seu primo, aquele que cresceu junto com você e tanto confia…, você provavelmente abriria um sorriso, verdade? Sumiu o medo? Conhecer ajuda muito.Ocitocina!

Não é mágica. É crença e interpretação da crença. Hormônios do amor.

O fato é que temos uma praça, um caminho para seguir, e podemos fazê-lo com medo ou sem medo. É uma escolha.

Que tal então estar de mãos dadas com Aquele que te conhece pelo nome? Exercício! Dopamina – Amor.

Já estamos com as pessoas que amamos e com boas armas (dos policiais higiene, medicina…), o que já é um bom motivo para sorrir. Agora imagine que ao invés de policiais apareça… Deus em sua vida. O ‘cara’ é o dono do universo, é seu pai e quer o melhor para você. Onde você acha que irá parar seu medo?

Antes de você parar de ler e me xingar… diga pra mim: você teve quando criança um ursinho de pelúcia? O que significa este ursinho para uma criança? Segurança, eu suponho. Você tiraria o ursinho (esse significado) de uma criança? Cortisol, adrenalina.

Sabe por que eu não estou com medo (do vírus, da morte, da…vida)?

– Olha o tamanho do meu ursão!

Vou atravessar esta praça que se aproxima, repleta de vírus, de mãos dadas com o meu ursão. ‘O cara mais poderoso do universo’. Dopamina, ocitocina, anandamida!

Simbólico (ou química), estou de mãos dadas com Ele e em paz. Aliás, todos os dias, porque endorfinas é treino. Deus não é arma para ser usada apenas em momentos de medo.

Aí você diz: esse cara é louco!

E eu respondo que a vida é repleta de sentido e significados. Aprender a usar tais características para o bem me parece uma boa ideia; Deus é uma boa ideia. Mesmo que eu esteja errado (posso ser louco, mas não sou idiota).

Posso usar minhas ilusões para o bem ou para sofrer e morrer de medo. Cortisol é uma escolha!

Aí você insiste para mim: Não vai adiantar estar de mãos dadas com o “seu ursão”, ainda assim você irá morrer!

Ao que eu respondo: vou morrer extremamente bem acompanhado e com um sorriso nos lábios – um verdadeiro louco iludido (e cheio de hormônios do bem).

É verdade, o cara é louco, você pensa!

E eu respondo.

Um louco sem medo.

Minhas pacientes dizem pra mim: Ah! Doutor! Mas é tão difícil. Ao que eu respondo. Exercite ‘esse difícil’ que aos poucos verá que está muito mais fácil ‘andar de mãos dadas com o ursão’ e colocar a espiritualidade em prática, não mais apenas a religião.

Minha mãe tinha sempre uma frase pronta cada vez que eu precisava enfrentar um problema…, uma frase que só compreendi muito mais tarde em minha vida: “Faz o seu melhor…, desse modo, se não conseguir, entrega pra Deus”.

Sabe que aprender esta frase é uma das melhores sacadas da vida. Principalmente a parte “entrega pra Deus”.

Logo que a minha esposa acordar, eu estarei ao lado dela. Para abraçá-la, confortá-la, enquanto juntos olhamos para nossa filha de três anos correndo para todo lado. Eu não sei se alguém lembrará neste momento… Quem estará ali de mãos dadas com todos nós.

É verdade. Se a vida é uma ilusão, eu escolho ficar com a maior delas. E tudo passará. Mesmo que não da maneira que eu tanto quero. Aí, sorrindo, entregarei pra Deus.

Deus abençoe você e a sua família.

Agora, sem medo.

José Jacyr Leal Jr.

Instituto Jacyr Leal

Superconsciência, Visão e Futuro