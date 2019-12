Campanhas direcionadas à promoção do Paraná para atrair novos investimentos e desenvolver o turismo e as ações educativas para sensibilizar a população sobre questões prioritárias pautaram a comunicação do Governo do Estado em 2019. A pasta trabalhou com um orçamento enxuto para levar a informação ao cidadão de forma transparente, rápida e acessível, avalia o secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Hudson José.

“Trabalhamos com muita transparência e eficiência, com divulgação dos projetos do Estado em todas as plataformas existentes, desde os sistemas convencionais, com jornais, rádio e televisão, até as mídias digitais”, disse Hudson José.

“As campanhas publicitárias promoveram os potenciais do Estado, com o objetivo de atrair investimentos e também mostrar aos próprios paranaenses nossas belezas e atrações”, explicou.

AGÊNCIA

A Agência de Notícias do Paraná, canal oficial de divulgação das ações do Governo do Estado, publicou cerca de 4,3 mil notícias entre janeiro e dezembro deste ano. A página www.aen.pr.gov.br teve 5,1 milhões de visualizações no período e 1,5 milhão de novos usuários. No espaço, são publicadas matérias, imagens, áudios e vídeos de todos os órgãos, secretarias, empresas públicas e autarquias da administração estadual.

As campanhas preventivas também recebem atenção especial, com foco em ações educativas para o trânsito e mobilizações na saúde. Em dezembro, foi iniciada uma grande campanha estadual contra a dengue, que busca mobilizar todos os paranaenses para que eliminem os criadouros do mosquito transmissor da doença.

VIAJE PARANÁ

Uma das principais iniciativas da Comunicação foi fortalecer a divulgação do turismo do Paraná. Foi criado um canal exclusivo com informações sobre as regiões turísticas, destinos e os diferentes segmentos turísticos presentes no Estado. O portal Viaje Paraná (www.viajeparana.com) concentra, até agora, atrações em 181 cidades.

Dos 399 municípios paranaenses, 217 estão no mapa turístico nacional. A ideia do portal é divulgar cada um deles. Desde fevereiro, quando entrou no ar, 144.484 usuários já acessaram a página, que teve 368.673 visualizações.

“O governo dá grande atenção ao turismo por ser um elemento importante para alavancar a economia e gerar emprego e renda para a população. O Paraná tem um potencial fantástico, com atrações em todas as regiões e para todos os gostos”, afirmou o secretário.

TV PARANÁ TURISMO – Da mesma forma, a Rádio e Televisão Educativa do Paraná (RTVE) foi transformada na TV Paraná Turismo, com a proposta de se tornar o canal de promoção do turismo do Paraná. Na grade estão programas com dicas de viagens, fauna, pescaria e agroturismo.

“A TV Paraná Turismo tem abrangência nacional. Cerca de 17 milhões de residências possuem antena parabólica no Brasil. Estamos estruturando a programação da TV para atingir esse público”, explicou Hudson José. “Se uma pequena parte dele se sentir atraída pelo Paraná já teremos muitos turistas novos”.

CULTURA

Na área da Cultura, a secretaria atuou para descentralizar os projetos e ações, para atingir um público de todas as regiões do Estado. Entre maio e julho, a Superintendência de Cultura realizou Audiências Públicas de Cultura nas oito macrorregiões do Estado, com a participação de 1,5 mil pessoas, entre agentes culturais, gestores municipais, artistas, conselheiros de cultura e representantes do setor.

As discussões das audiências públicas foram para traçar o Plano Estadual de Cultura e também nortearam o edital do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), divulgado em outubro. O programa vai destinar R$ 33 milhões em renúncia fiscal para patrocinar projetos culturais no biênio 2020-2021 – 10% a mais que no edital anterior.

Um diferencial desta edição é que metade do valor é para patrocinar projetos de fora de Curitiba, que até então concentrava 70% do recurso. Além disso, foi diminuído o teto de patrocínio, que era de R$ 1 milhão e passou para R$ 350 mil. “Com isso, é possível triplicar o volume de projetos que serão desenvolvidos na área cultural em todas as regiões do Paraná”, afirmou Hudson José.

“Estamos levando a estrutura cultural do Estado para todo o Paraná, para que todos os paranaenses tenham acesso”, ressaltou o secretário. É o caso do Balé do Teatro Guaíra, que comemorou seus 50 anos com apresentações por todo o Estado, e da Orquestra Sinfônica do Paraná, que também fez uma turnê pelo interior.

Além disso, o projeto Cinema da Praça, que contou com apoio do Instituto Renault, percorreu em 33 municípios em três meses, exibindo filmes ao ar livre em cidades que não têm salas de projeção.