O diretório municipal do PSDB de São Paulo aprovou na tarde dea quinta-feira (4) uma moção pedindo a expulsão do deputado Aécio Neves do partido.

“O pedido foi aprovado por unanimidade. Agora, vamos encaminhar para o diretório nacional”, diz Fernando Alfredo, presidente do PSDB da capital.

Aécio, ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, foi alvo de ao menos nove investigações oriundas das delações da ​Odebrecht, da JBS e do ex-senador Delcidio do Amaral (ex-PT).