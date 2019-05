Os diretores de Pesquisas, Cláudio Dutra Crespo, e de Informática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), José Santana Beviláqua, foram exonerados pela presidente do instituto, Susana Cordeiro Guerra. No lugar de Crespo, vai assumir o cargo, o demógrafo e economista Eduardo Rios-Neto. Para substituir Beviláqua foi indicado o economista David Wu Tai.

Segundo o IBGE, o novo diretor de Pesquisas é professor titular aposentado na Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CEDEPLAR/UFMG).

Rios-Neto também presidiu a Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP) entre 1998 e 2002 e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. O professor também foi presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (2004-2010) e vice-presidente do comitê organizador da Comissão sobre População e Desenvolvimento do Conselho Econômico e Social

da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2010. Rios-Neto é PhD em demografia pela Universidade da Califórnia/Berkeley e pós-doutor pela Universidade do Texas-Austin.

O novo diretor de Informática David Wu Tai é funcionário do IBGE há 40 anos e ocupou os cargos de coordenador de Contas Consolidadas do Setor Público, coordenador do Censo no Estado de São Paulo, chefe de Divisão de Coleta e delegado da Unidade Estadual de São Paulo.

Wu Tai foi diretor-geral e coordenador Operacional dos Censos e atuava como coordenador-geral do Centro de Documentação e Disseminação de Informações (CDDI), preside o Comitê de Sigilo do IBGE e é graduado em Ciências Econômicas pela FAAP/SP e mestre em administração aplicada à economia pela FGV/SP.

A presidente do instituto também decidiu que a atual assessora no Centro de Documentação e Disseminação de Informações, Marise Maria Ferreira, vai passar a ocupar o cargo de Coordenadora Geral do CDDI.

Susana Cordeiro Guerra agradeceu o desempenho de Crespo e Beviláqua e elogiou o trabalho dos dois. “A presidente manifesta seu agradecimento e reconhecimento pelo empenho, qualidade técnica e compromisso institucional demonstrado pelos diretores Cláudio Crespo e José Santana Beviláqua no período em que trabalharam juntos”, informou em nota o IBGE.

