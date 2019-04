“Sabe que é um problema trabalhar em museu? Você fica esteticamente muito exigente”, diz a diretora do Museu Oscar Niemeyer (MON), Juliana Vosnika, quando é indagada sobre o seu local preferido no prédio monumental projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Além das salas escondidas que guardam os bastidores do museu, o túnel é escolhido depois de alguma reflexão como o ponto mais bonito do prédio. “O hall do pátio das esculturas, o museu inteiro é lindo! Mas o túnel é superenigmático.”

Formada em Economia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), especialista em gestão estratégica e com MBA em Administração, Vosnika chega à sua segunda gestão no MON (a primeira foi de 2015 a maio de 2018) com desafios como sensibilizar públicos plurais e atrair apoios para que o museu se torne cada vez mais sustentável.

“A ideia é fazer uma gestão mais objetiva, e o meu lado de economista ajuda”, diz ela. Também é essencial no momento que estamos vivendo no país, com a diminuição de patrocínio. E o MON tem essa capacidade de gerar receita própria. Claro, a sustentabilidade total não existe em nenhum museu do mundo, nem no Louvre. Somos um equipamento público, um imóvel do Estado, e precisamos do apoio do governo, mas acredito na possibilidade de ampliar as receitas, somando as de bilheteria com locação de espaços e os advindos da terceirização do café e do estacionamento”, explica Juliana.

ESTRATÉGIAS – Incremento na área de eventos e a renovação do Programa de Patronos do MON (no qual pessoas físicas fazem um aporte anual de recursos que é usado exclusivamente para a aquisição de novas obras de arte para o acervo) são algumas estratégias adotadas pela diretora.

“A aquisição de obras de arte não estava sendo feita com frequência e recomeçou por meio desse fundo”, diz Juliana. Para isso, é realizada uma pré-seleção pelo museu, aprovada pelo conselho cultural e votada pelos patronos. “Isso cria um senso de pertencimento e uma ligação maior, até afetiva, entre o doador e o museu”, acredita a diretora. Em três anos, mais de 40 obras foram compradas. É também uma forma de reconhecimento e incentivo aos artistas paranaenses e brasileiros.