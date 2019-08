SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O diretor esportivo do Barcelona, Javier Bordas, adotou tom otimista ao falar sobre as negociações entre o clube catalão e o PSG pelo atacante Neymar.

“Não há acordo (ainda). Estamos negociando, estamos mais próximos”, explicou o dirigente, antes de acrescentar que apresentou uma proposta envolvendo pagamento em dinheiro pelo atacante, mas sem especificar se algum jogador do elenco catalão foi incluído na oferta.

Mais cedo, o jornal “Le Parisien” indicou que o Paris Saint-Germain, por meio de seu diretor esportivo, o brasileiro Leonardo, se comprometeu a responder o Barcelona ainda nesta terça (27) ou no mais tardar na quarta, após o clube espanhol apresentar oferta de 170 milhões de euros (R$ 766,1 milhões), em duas parcelas, para contratar o atacante.

A proposta teria sido feita na reunião entre representantes do clube francês e do espanhol, que durou “várias horas”, e foi realizada após Neymar revelar para Leonardo que queria ir para o Barcelona. A oferta, dessa vez, não envolve a ida de nenhum jogador do Barça para o PSG, segundo apontou a publicação. A reportagem destaca que a reunião terminou por volta de 16h30 local (11h30 de Brasília), sem um acordo.

O clube da Catalunha foi representado pelo diretor-geral, Oscar Grau, o secretário-técnico Eric Abidal, além do diretor Javier Bordas e o representante do Barça no Brasil, André Cury. Já pelo lado francês estiveram o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, e o diretor esportivo, Leonardo.