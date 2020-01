O São Paulo ainda não anunciou nenhuma contratação. E isso pode seguir assim até as competições do primeiro semestre começarem.

O clube não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, e a comissão técnica entende que não é preciso contratar à toa, já que o grupo recebeu peças importantes ao longo do ano passado e está qualificado.

Fernando Diniz encabeça esse discurso. Tanto é que fez apenas uma indicação aos dirigentes no mercado da bola e disse entender se não fosse possível gastar para ter o atacante argentino Nahuel Bustos.

Com o déficit de R$ 180 milhões registrado em 2019 e a dependência de vendas para agir no mercado, essa postura é vista como natural e como uma obrigação da diretoria, após uma temporada de gastança para ter nomes como Pablo, Hernanes, Alexandre Pato, Daniel Alves, Tchê Tchê e Juanfran.