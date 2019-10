Precisão Segurança, referência no setor em Curitiba, dá dicas para passar as férias de fim de ano com tranquilidade

Tanto na residência onde mora a família, quanto em ambientes comerciais ou ainda na casa de praia ou de campo, é necessário cuidar da segurança. Infelizmente, diante dos altos índices de violência e assalto, é necessário redobrar a atenção com itens a mais de segurança. Ainda mais com o período de férias chegando: o medo de não encontrar seu espaço como você deixou após ou ao chegar de viagem, é grande.

Por isso, a Precisão Segurança, empresa especializada em segurança patrimonial, residencial, empresarial e monitoramento online 24 horas, separou dicas especiais para garantir férias seguras e tranquilas.

Em primeiro lugar, é importante instalar câmeras. As câmeras são excelentes meios de evitar a ação dos ladrões. Afinal, a presença das lentes já inibem muitos atos infracionais, inclusive de vandalismo. Com a tecnologia, as imagens ficarão gravadas em um HD e poderão ser consultadas a qualquer momento. Assim, você vai saber tudo o que acontece ao redor da sua casa de praia, enviando alarmes para possíveis situações fora do comum. Dessa maneira, não só bandidos ficarão inibidos de entrar em sua residência, como também usuários de drogas não escolherão a frente da sua casa para sentar ou fazer grupinhos, por exemplo. As câmeras também podem ser instaladas nas áreas internas, como piscina, sala, espaço para festas, ou seja, sempre haverá um olho a mais para evitar roubos ou furtos.

Outra dica é colocar sensores infravermelhos. O sensor de presença infravermelho consegue identificar a existência de pessoas dentro do imóvel por meio do calor, enviando um comunicado a uma central de monitoramento, ou seja, o bandido pode ser pego em flagrante. Além isso, um alarme é disparado, o que pode fazer com que o meliante fuja imediatamente, evitando os prejuízos materiais. Você pode escolher sensores que não detectam a presença de pets, com uma luz invisível (Ativo) e o que detecta o calor (Passivo). No caso da casa de praia, a recomendação é sempre monitorar o nível de energia da bateria, tendo em vista que o imóvel estará a maior parte do tempo fechado.

Também é importante manter um sistema de monitoramento remoto. O chamado Circuito Fechado de TV (CFTV) é uma excelente alternativa para manter a segurança em sua casa de praia. Isso porque você terá acesso às informações por meio do seu celular, computador ou tablet, isto é, a central envia os dados em tempo real, trazendo comodidade. Assim, o dispositivo garante flexibilidade e maior liberdade, tendo em vista que senhas temporárias podem ser enviadas a prestadores de serviço da sua confiança. Dessa forma, eles poderão entrar no imóvel sem a necessidade da sua presença. Inclusive, com o CFTV, você pode sempre verificar, em tempo real, as imagens internas e externas da sua casa de veraneio. Caso você prefira instalar uma quantidade menor de câmeras, o serviço em nuvem pode ser uma boa alternativa, oferecendo de quatro a oito pontos de monitoramento. Todas as gravações poderão ser conferidas em um ambiente online de maneira simples e rápida, sendo um excelente método para combater a criminalidade.

