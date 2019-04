Onde ir em Curitiba neste feriado com a família:

1-O FRESH Live Market, complexo gastronômico localizado no Batel, tem programação especial para este feriado pascoalino, para toda a família. De sexta 19 a domingo, haverá exposições, oficinas, eventos esportivos e shows dos artistas Danni Distler (19), Bwana Duo (20) e Ricardo Passos (21).

Sexta e sábado, das 11 às 17h, será realizada a exposição de pêssankas, ovos coloridos a mão, uma arte milenar da Ucrânia. Estarão à venda cerca de 100 peças, ao preço de 40 reais cada. E, especialmente para as crianças, haverá oficinas de slime, pintura de ovos, pintura facial e caça aos ovos. As atividades são gratuitas e acontecem das 13 às 16h.

No domingo, 16h, serão exibidos a final do Campeonato Paranaense de Futebol (Athletico x Toledo) e, a partir das 22h, o segundo episódio de Game of Thrones.

(Rua Carlos de Carvalho, 1502, Batel, funciona de segunda a sexta-feira, das 18 às 23h, aos sábados, das 11 às 23h, e aos domingos, das 11 às 22h.

2- No Shopping Novo Batel neste sábado 20, das 14h30 às 18h30, as crianças aprenderão a criar uma máscara de coelhinho, sob a orientação da equipe do Muralzinho de Ideias. As crianças ainda se divertem com a Galinha Pintadinha e o Coelho da Páscoa em várias brincadeiras, como a Caça aos Ovinhos.

No sábado, a loja Toys & Papers também promove a oficina de confecção de cupcakes e biscoitos, com duração de duas horas. Para as crianças participarem é preciso fazer inscrição antecipada pelo telefone (41) 3014-6979.

3- Para crianças de 3 a 12 anos, a Páscoa no Shopping Mueller, até domingo 21, oferece oficinas temáticas gratuitas, na Praça Central, das 14 às 20h. Nesta quinta 18, sexta 19 e sábado 20, às 18h, a Coelhinha estará presente. A criançada tem duas opções: rechear cones com brigadeiros confeitados e colorir orelhinhas.

Atenção: a participação é por ordem de chegada, sendo que as crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou um responsável.

4- Grátis, a Oficina de Ninhos de Páscoa é a sugestão do Pátio Batel: as crianças poderão criar seu próprio ninho para receber os ovinhos de Páscoa. Um molde com o formato de um coelho, cola, figurinhas em formato de orelhas, olhos, bigodes e óculos estarão disponíveis para que cada criança personalize o ninho para os ovinhos de chocolate.

A atração está no Piso L1 e à disposição nesta sexta 19, sábado e domingo 21, das 12 às 20h. As monitoras vão auxiliar, mas crianças menores de 3 anos devem participar acompanhadas do responsável.

5- O Mercado Sal, com 40 opções de restaurantes no Portão (Rua Itacolomi, 1515) terá uma agenda especial, de Sexta-feira Santa até o domingo de Páscoa. Confira:

Sexta-feira – 19/04

Das 13h às 15h – Atração Musical – Samba Duet

Das 15h às 18h – Camarim de Pintura e Escultura de Balão

Das 19h30 ás 22h – Sonora Acústico – Pop Rock

Sábado – 20/04

Das 14h às 18h – Grafismo Astrato com artística plástico – Celestino Dimas – inspirado no tema do Dia Mundial da Produtividade.

Das 15h às 16h15 – Contação de história com o grupo Trem para Estrelas – Tema Coelho Cenorito

Das 19h30 as 22h – Atração Musical Ale Gomes – Reggae, Pop

Domingo – 21/04

Das 9h às 12h – Oficina com jogos de raciocínio lógico e interpretativos com Helio Leão

Das 12h às 18hs – Grafismo Astrato com artística plástico – Celestino Dimas – inspirado no tema do Dia Mundial da Produtividade.

Das 16h às 18hs – Atração Musical Kids – com Ana Tardim – Participante do The Voice Kids Brasil 2018

Das 17h30 às 19h30 – Atração Musical parte externa – Titchio Lopper

Das 19h30 as 21h30 – Stand Up Comedy – Clube da Risada com Adriana Samoan

6- Neste domingo de Páscoa, crianças e famílias podem se divertir e conhecer coelhos, hamsters, chinchilas e outros pequenos mamíferos no pet center HiperZoo. Das 14h às 17h, acontece mais um Encontro de Pequenos Mamíferos com direito a sorteio de brindes para os participantes.

“Os tutores de pequenos animais passeiam frequentemente com seus amiguinhos em nossa loja, mas neste domingo eles serão os protagonistas do evento”, revela a sócia do HiperZoo, Patrícia Maeoka. “Aproveitamos a oportunidade da data para mostrar como coelhos e outros pequenos mamíferos também são pets companheiros e divertidos, e merecem ser respeitados como os outros animais”. O encontro é um momento de troca de experiência entre tutores e interessados em ter um pequeno pet como membro da família. (Rua Des. Westphalen, 3.448, fone 3051-7777).