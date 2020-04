Diante da pandemia

O Brasil enfrenta dificuldades para aumentar o número de ventiladores, essenciais para tratar os casos mais severos da doença. São 3 causas principais: a concorrência com países ricos, que pagam mais caro; a baixa capacidade de produção das empresas nacionais, frente à alta demanda; e a complexidade da fabricação dos aparelhos. Indústrias nacionais e estrangeiras alegam que o número de encomendas de respiradores mecânicos disparou desde o início da pandemia. O mundo quer comprá-los. O aparelho é decisivo na falta de ar intensa. O Mininstério da Saúde diz que há 65.411 ventiladores mecânicos no Brasil, 46.663 estão no SUS. Do total, 3.639 encontram-se em manutenção ou ainda não foram instalados. Não é viável prever de quantos aparelhos o país necessitará nas próximas semanas. Dependerá do número de contaminações.