Um dia muito esperado para os amantes do fusca está chegando. O dia nacional do Fusca. E no dia 19 de janeiro contará com um mega evento no Autódromo Internacional de Curitiba.

As atrações do evento:

– Passeio na Pista

– Mercado de Pulgas

– Praça de Alimentação

– Espaço Pet

– Sorteio de brindes e premiações

– Espaço recreativo para crianças

Para quem desejar realizar o passeio na pista o valor da inscrição é de R$ 50,00 (carro, motorista e mais um acompanhante) e mais 1 quilo de alimento não perecível. A venda do passeio tem que ser feita de forma antecipada.

O local do evento será no Autódromo Internacional de Curitiba localizado na Avenida Iraí, 16, bairro Weissópolis em Pinhais.