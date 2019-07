Hoje é Dia Nacional do Bombeiro Brasileiro. Data instituída aos bombeiros de todo o país, através do Decreto Lei Nº 35.309, de 2 de abril de 1954, pelo presidente Getúlio Vargas.

O Vice-governador do Paraná, Darci Piana, participou nesta terça da homenagem a todos esses bravos homens e bravas mulheres, que exercem tão digna e fundamental profissão. O evento foi realizado na sede do Corpo de Bombeiros, em Curitiba.

Além da entrega das viaturas, também foram homenageados membros do Corpo de Bombeiros, da sociedade civil e autoridades que se destacaram nas áreas de atuação e em defesa dos paranaenses.

O vice-governador fez a entrega de viaturas adquiridas nestes seis meses de gestão do governo Carlos Massa Ratinho Jr. Duas viaturas Auto-Bomba Tanque Resgate (ABTR), equipadas com material de combate a incêndio. Quatro viaturas de Auto-Busca e Salvamento (ABS), equipadas com material para transporte de cães de busca, e a tão aguardada pela corporação, Plataforma Bronto Skylift, de 54 metros, com escada e tanque de água de 4 mil litros.

O governo do Paraná tem planejamento para entregar na sequência, mais 12 viaturas ABTR, e mais duas Plataformas Bronto Skylift. É o respeito da atual gestão àqueles que agem com bravura defendendo a vida e os bens da sociedade paranaense. Na sua fala, Darci Piana, destacou: “Viva o Dia do Bombeiro Brasileiro!” “Meus cumprimentos e a eterna gratidão aos bombeiros e bombeiras paranaenses!”



Participaram da solenidade, o secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho, o deputado Tercilio Turini, o secretário da saúde Beto Preto, o comandante–geral da Polícia Militar, Péricles de Matos, o subcomandante, Antonio Carlos de Morais, o diretor da secretaria da Saúde, Nestor Werner Júnior, ex-bombeiros e familiares de membros do Corpo de Bombeiros.

Com informações da assessoria da vice governadoria