Que a vaidade não é mais assunto exclusivamente feminino, todo mundo já sabe. Vamos, agora, provar isso com números? Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), apesar de oscilações políticas e econômicas, o mercado da beleza no Brasil mantém-se firme e com crescimento anual.

Dados da Euromonitor Internacional, empresa de pesquisa de mercado, mostram que, dentro dessa realidade, o segmento masculino praticamente dobrou nos últimos 5 anos e o faturamento de cosméticos para homens cresceu 30%. São números significativos, não é mesmo?

Em Curitiba, não tem sido diferente e o reflexo dessa realidade está dentro das clínicas estéticas. Por isso, para sair dos mesmos presentes de sempre no Dia dos Pais, a Clínica New York criou combos de beleza e bem-estar com os serviços mais procurados pelo público masculino. A opção já está fazendo sucesso, porque o local também oferece tratamento multidisciplinar com uma equipe completa, composta por psicóloga, nutricionista, médica, farmacêutica e esteticistas. São diversos serviços em um só lugar, associados ou não, para clientes cada vez mais exigentes.

Entre as opções de presentes, para os pais que precisam de um momento relaxante, a Clínica New York está oferecendo uma sessão de massagem por apenas R$ 80,00. Já para aqueles que precisam dar mais atenção ao rosto, o combo, composto por uma limpeza de pele e uma massagem facial, custa R$ 220,00.

Para os pais mais vaidosos, uma sessão de massagem relaxante + 1 radiofrequência e 1 detox com manta térmica, saem por R$ 270,00. Outra opção é o combo Papai Top, com uma sessão de microagulhamento (para cicatrizes e tratamento de rugas) por R$ 250,00 ou 1 microagulhamento + 1 radiofrequência por R$ 350,00. Todos os serviços são referentes a uma sessão. “É importante lembrar que todos os clientes e pacientes são avaliados individualmente. Para o resultado final previsto em todos os protocolos, é fundamental dar continuidade aos cuidados, com mais sessões e tratamentos”, afirma a farmacêutica Polyana Ehlke, proprietária da clínica.

Cada vez mais pesquisas científicas comprovam que a boa saúde do corpo e da mente é consequência das escolhas, dos hábitos de vida e de procedimentos feitos para auxiliar na manutenção do organismo. Que tal despertar essa necessidade no seu pai? Com certeza, esse será um presente incrível no Dia dos Pais e uma surpresa positiva para ele, afinal, é um passo em direção a uma grande mudança: o despertar para os cuidados do próprio corpo.