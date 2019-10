Para celebrar o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, o Ventura Shopping promove a 3ª edição de um show com os personagens mais amados da criançada. No dia 12 de outubro, sábado, os clientes do shopping poderão assistir gratuitamente a um pocket show com a Turma do Mickey e seus amigos. Já no dia 13 de outubro, domingo, Homem de Ferro, Capitão América, Mulher Maravilha, Batman e Homem Aranha estarão no Ventura Shopping para animar o Dia das Crianças.

Após os espetáculos, os clientes poderão participar de uma sessão de fotos com seus personagens preferidos. “O Dia das Crianças precisa ter encantamento e magia. Queremos proporcionar um momento especial não só para os pequenos, mas também para os pais”, conta a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal.

As apresentações são gratuitas e acontecem na praça central do Ventura Shopping, entre 16h e 18h.