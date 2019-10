Para comemorar o Dia das Bruxas (31 de outubro), data popular nos países americanos e ingleses, mas que as crianças no Brasil passaram a festejar, a Miss DelRio e a Kids Club sugerem peças confortáveis para bem brincar à vontade.

A Miss DelRio, marca de underwear infantil para meninas de 0 a 14 anos, sugere o conjuntinho de top de algodão com fecho nas costas para ser usado compondo a fantasia e calcinha também em cotton com cós duplo, que garante maior conforto e bem estar. Essas peças estão disponíveis do M ao GG (top com preço sugerido R$ 29,90) e do PP ao GG (calcinha com preço sugerido R$19,90) e podem ser encontradas em listras preto/branco, lilás, areia make, vanila e na versão romance com poás.

A Kids Club, com produtos para meninos de 6 meses a 12 anos, dá uma dica: a Cueca Boxer Sem Costura (Preço Sugerido R$ 19,90) disponível do P ao GG, toda preta ou com detalhe do cós em branco. O modelo seamless (sem costura) proporciona maior liberdade de movimentos.

Ainda que a maquiagem e as vestes assustadoras sejam as estrelas do Halloween, os pés pedem atenção. Pensando nisso, a Piccadilly, uma das maiores empresas do país no setor calçadista feminino, sugere dicas entre seus modelos para completar o visual garantindo o conforto.

Em caso de calor, uma proposta mais delicada e feminina, são as rasteirinhas, que vão bem com qualquer tipo de fantasia, e podem ser desde as mais básicas e neutras, até as com pedrarias e cor.

Os democráticos de versáteis tênis entram tranquilamente em qualquer caldeirão. E o salto atende as fantasias mais festivas, mas a opção pelos modelos de sandálias com saltos mais grossos e tiras mais largas favorece conforto e garante segurança para os pés.