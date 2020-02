Dia da Padroeira Nossa Senhora da Piedade foi celebrado com Ação Conjunta

O Dia da Padroeira de Campo Largo, Nossa Senhora da Piedade, comemorado em 2 de fevereiro, foi de integração e oração. Na ultima semana, na Praça Atílio de Almeida Barbosa, lideranças religiosas, públicas, comunitárias e população se reuniram para celebrar o Dia de Nossa Senhora da Piedade e para inaugurar o início da restauração da Paróquia Nossa Senhora da Piedade que, a partir deste ano, passará por intensa reforma em projeto desenvolvido pelo arquiteto especialista em empreendimentos sacros, Tobias Bonk Machado. O nome do projeto “Piedade Rumo aos 200 Anos em 2026” faz menção à construção da igreja na cidade, em 1826, e esta será a primeira restauração, fidedigna à obra inicial, que será realizada com a apoio da comunidade religiosa campo-larguense, clérigos e parceria da Prefeitura de Campo Largo.

Os fiéis, após um ato solene em homenagem à Padroeira de Campo Largo, participaram, após, da Missa Especial em Louvor à Nossa Senhora da Piedade. Durante toda à tarde, uma programação de confraternização foi realizada na Sede Paroquial Nossa Senhora da Piedade.

A chuva na manhã não atrapalhou a celebração que contou com muitas pessoas prestigiando os momentos solene e religioso. Com a participação da Banda da Polícia Militar do Paraná, sob a regência da maestrina 1º Sargento Silvana R. da Silva, 35 policiais militares e músicos encantaram o público com clássicos. Junto à Banda Arca da Aliança (Grupo da Igreja Nossa Senhora da Piedade), a cantora lírica campo-larguense Kátia Santos cantou os hinos Nacional Brasileiro, da Nossa Senhora da Piedade e do município de Campo Largo, em respeito e civismo à Pátria, à Padroeira e à cidade.

Mais fotos: campolargo.pr.gov.br