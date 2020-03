Dez cuidados para trabalhar em home office e não perder negócios

Com a escalada de casos confirmados da covid-19, mais e mais empresas estão liberando seus funcionários para trabalhar em casa e muitos empreendedores já começam a fazer home office. Mas administrar um negócio de casa exige disciplina para que isso não comprometa a produtividade.

“Não é férias. Esclareça aos familiares, em especial as crianças, que é trabalho, mesmo sendo em casa”, afirmou Camile Just, especialista em prestação de serviços de forma remota. Ela foi a palestrante, nesta quarta-feira (18/3), do curso a distância Home Office: Como ser Produtivo Trabalhando em Casa.

Segundo Camile, usar aplicativos que facilitam o trabalho, estabelecer uma rotina, dar um upgrade no serviço de internet, comunicar-se via apps de forma clara à distância e ter muita paciência em um momento com tantas incertezas são outros cuidados fundamentais para garantir a eficiência do trabalho durante o período de home office.

Programação

Promovida pela Prefeitura e Agência Curitiba de Desenvolvimento, a capacitação de Camile Just faz parte da programação de cursos EAD (à distância) do Vale do Pinhão que serão realizadas durante o período de pandemia do novo coronavírus. Temporariamente, todos as aulas presenciais dos cursos de empreendedorismo estão suspensas.

Dicas

Monte seu mini escritório longe dos lugares por onde os outros moradores circulam. Um ambiente sem interrupções facilita na concentração.Também estabeleça um horário para ler os e-mails.

Estabeleça uma rotina. Crie uma carga horária que faça sentido. Por exemplo, 40 minutos para trabalhar e 40 minutos para cuidar de atividades domésticas e descansar.

Aplicativos como Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams e ou mesmo o WhatsApp para manter o contato facilitam a comunicação e a organização em home office.

No caso dos gestores com equipes em trabalho remoto, agende reuniões diárias de “check in” (de, no máximo, 30 minutos) para acompanhar a evolução das atividades, tirar dúvidas e delegar tarefas.

Gestores devem perceber que estar mais tempo on-line não significa que a equipe está mais produtiva. A dica é combinar entregas, seja no dia, seja na semana, para os colabores.

Mesmo em casa, é importante tirar o pijama e se arrumar como se fosse para o escritório. A prática ajuda a manter a organização.

Quem está em home office acaba trabalhando com comunicação “assíncrona – não sincronizada, por ser normalmente por aplicativos e escrita (em vez de uma conversa ao vivo entre duas respostas). Como os feeds dos apps costumam rolar rapidamente, a orientação é fazer a pergunta de uma vez só, detalhando e tirando todas as dúvidas em uma única mensagem. A resposta também deve ser completa e enviada de uma só vez.

Como o trabalho exige um bom tempo conectado, não dá para correr o risco de ficar na mão por uma rede lenta e instável. Por isso, contrate uma internet mais veloz. Há profissionais que têm o serviço de mais de uma empresa em casa.

Para manter a humanidade do processo, também é recomendado ter atitudes um pouco mais informais para compartilhar experiências em um grupo de WhatsApp e até mesmo combinar um happy hour on-line.

Muita paciência e empatia. Qualquer processo de mudança no trabalho exige um tempo para adaptação e terá desafios inesperados. No caso atual, preocupações com a saúde e o cenário incerto prejudicam a todos.

