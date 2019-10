O hotel Deville Express Cascavel, situado naquela cidade do oeste paranaense, lançou um pacote de hospedagem nos finais de semana, com café da manhã e almoço ou jantar, com diárias a R$ 210 para uma pessoa e R$ 260 para duas, mais 10% de taxa de serviço, em categoria Superior. Uma terceira pessoa no mesmo apartamento paga R$ 74 e uma criança até 10 anos quando hospedada no mesmo apartamento dos pais é cortesia. A promoção vale até março de 2020.

Localizado às margens da BR-277 e a cinco quilômetros do centro de Cascavel é um hotel horizontal edificado em meio a grande área verde, com estacionamento e wifi gratuitos, piscina, playground, campo de futebol, fitness center, quadra poliesportiva, churrasqueira e ampla área verde.

Nas refeições inclusas na diária estão: uma entrada de saladas de folhas, massa ou risoto como pratos principais e sobremesa, bebida a parte. As crianças podem optar por qualquer opção kids do cardápio.