Deville Business Maringá investe na reforma dos apartamentos e suítes

Um hotel moderno e próximo das tendências mundiais. É o que pode-se esperar do Deville Business Maringá após a ampla revitalização pela qual o empreendimento passou. “O hotel já está no coração da cidade e é reconhecido pela qualidade dos serviços e atendimento. O que fizemos agora foi modernizar a arquitetura dos apartamentos e investir em tecnologia para oferecer ainda mais conforto e comodidade aos nossos hóspedes e clientes”, destaca o gerente geral da unidade, Álvaro Garcia.

Com um valor aproximado de R$ 3 milhões, a reforma dos apartamentos e suítes teve projeto assinado pela arquiteta Catherine Moro. Os corredores de todos os seis andares também foram reformados, com nova pintura, carpete, comunicação visual, marcenaria fixa e mobiliário solto.

“Com esta renovação, o Deville Business Maringá continuará como um exponencial na hotelaria da cidade, a qual apresenta um mercado cada vez mais competitivo e em expansão”, afirma Álvaro Garcia. “A reação dos hóspedes que já tiveram oportunidade de utilizar os apartamentos renovados é a melhor possível, com elogios ao layout e decoração escolhidos, bem como aos corredores remodelados e atualizados. Também registramos menções às novas portas acústicas e fechaduras de aproximação”, complementa Garcia.

No Standard Solteiro, por exemplo, foi desenvolvido um layout flexível, em que as camas de solteiro de 1x2m podem ser unificadas, tornando-se um apartamento de casal com cama de 2x2m. “Também tivemos diversas unidades que foram adaptadas seguindo a nova Lei de Acessibilidade – portas com passagem livre de 80 cm, adequações nos banheiros, inclusão de alarme de emergência e campainha audiovisual interna”, explica René Felipe Schuchovski Giuliani, Gerente de Arquitetura e Interiores da Rede Deville.

De maneira geral, os apartamentos tiveram a troca de piso por vinílico, nova marcenaria, pintura de teto e paredes, inclusão de novos espelhos e iluminação, além de papel de parede e marcenaria na área da bancada. Todos os apartamentos tiveram pontos de USB incluídos nas laterais da cabeceira da cama, adequando cada vez mais o espaço às necessidades atuais dos hóspedes.

Segundo a arquiteta Catherine Moro, o público corporativo, que é o principal do hotel, valoriza um bom design, porém, com linhas neutras e atemporais, buscando a tecnologia e adaptação à nova forma de viver e trabalhar. “Com linhas retas e limpas o novo projeto proporciona leveza e amplitude ao apartamento compacto. Entendemos que o novo hóspede é mais prático, conectado e dinâmico! Os armários são abertos facilitando o ato de pendurar e visualizar as roupas e não esquecer nada. Os móveis são mais leves e abertos, utilizando um mix de materiais como madeira, pedra, espelho e estrutura metálica que enriquecem o projeto e, ao mesmo, tempo trazem modernidade e sofisticação. Já a conectividade se dá pelas tomadas USB nas mesas de cabeceira e mesa de apoio”, comenta Catherine.

As suítes executivas e presidencial tiveram seus banheiros totalmente reformados: com troca de revestimentos, louças, metais, acessórios e banheira de hidromassagem com cromoterapia, além das pias esculpidas em mármore branco. Na executiva, há duas opções de layouts – um integrado entre quarto, sala e banheiro e outro, com ambientes bem separados e definidos. Como explica a arquiteta responsável pelo projeto, o objetivo é proporcionar cada vez mais exclusividade e experiência aos hóspedes: “As cores neutras em tons de cinza e madeira com linhas sóbrias se mantêm, sendo complementadas com obras do fotógrafo Marcelo Krause, que retratam a natureza com todo seu esplendor, conectando o hóspede ao ambiente.”

Sobre o Deville Business Maringá

O Deville Business Maringá está localizado próximo à Catedral Metropolitana da cidade e é considerado referência de hospedagem na região. Conta com 1589 apartamentos e suítes distribuídos em seis andares do hotel, que fica no centro da cidade. Com fácil acesso aos principais pontos comerciais e turísticos, o Deville possui alto padrão de conforto e completa infraestrutura para eventos, além de piscina, academia, internet WI-FI gratuita e o Shizen Spa.

Sobre a Rede Deville

A Rede Deville começou suas atividades com o Hotel Deville Colonial, no centro de Curitiba. Desde então, vem crescendo e se consolidando como um dos principais grupos hoteleiros do País. Atualmente, atua como operador e investidor nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste, com nove hotéis, aproximadamente 1.500 acomodações e mais de 1.100 funcionários. Administra o São Paulo Airport Marriott Hotel (SP), Deville Prime Campo Grande (MS), Deville Prime Cuiabá (MT), Deville Prime Porto Alegre (RS), Deville Prime Salvador (BA), Deville Business Curitiba (PR), Deville Business Maringá (PR), Deville Express Cascavel (PR) e Deville Express Guaíra (PR).