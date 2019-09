Papeis de parede, tecidos, mantas e almofadas, são diversos os produtos da Cosy Home que estão presentes nos ambientes da Mostra Artefacto Curitiba 2019. A 19ª edição do evento está aberta ao público e apresenta 20 ambientes assinados por 30 arquitetos.

Entre eles, está o espaço das arquitetas Ana Sikorski e Kátia Monteiro, da MOCA Arquitetura, denominado “Loft do Colecionador”. A ideia do projeto foi criar um espaço para alguém que tem repertório. Para decorar o ambiente, as profissionais optaram pelo papel de parede Home Finish e o tecido da marca Entreposto para compor as almofadas da cama. Todos adquiridos na Cosy.

O living da decoradora Angela Russi também conta com produto da loja que, inclusive, é um dos destaques do seu ambiente. O papel de parede da Wallcovering chama a atenção e leva o ar de descontração para o espaço, um dos propósitos da profissional.

No espaço da arquiteta Caroline Bollmann, um living de estar e jantar é apresentado como um apartamento em Frankfurt com vista para o Rio Meno e com direito a piano de cauda. Para o décor, Caroline optou pelo papel de parede Therapy da Cosy Home que realça todos os elementos do espaço.

O “Espaço Corporativo” dos arquitetos Cláudia Horta e Edson Velo foi feito para inspirar reuniões. Com um ar acolhedor e muita elegância, os profissionais trouxeram para o conceito do ambiente um papel de parede da renomada Wallcovering que destaca o espaço e traz elementos decorativos para a parede.

Outro ambiente onde a Cosy marca presença é o das arquitetas Elaine Zanon e Claudia Machado. Denominado “Loft com Sentido de Leveza Outonal”, o projeto foi inspirado na natureza e traz a sensação de refúgio proporcionada, principalmente, pelo papel de parede da brasileira Branco. Toda a decoração segue em tons claros e suaves. Para compor a cama, as profissionais escolheram almofadas do atelier Luciana Andrade e uma manta da renomada grife italiana Missoni Home.

No “Quarto Campestre” das arquitetas Olga Bergamini e Karin Neitzke o destaque são os elementos da arquitetura de Toscana, na Itália. E para compor o décor e a ideia da criação, as profissionais escolheram o papel de parede da JVN em tijolos para representar o estilo do décor e elementos da Itália, além de ainda explorar o sentido do tato e da visão.

Por fim, o ambiente da arquiteta Talita Nogueira que também apresenta produtos Cosy Home em um projeto inovador. Cores e texturas chamam a atenção de quem passa pelo local. A palha natural Torcetex e os tecidos da Quaker foram adquiridos na loja e exploram ainda mais o tato, um dos sentidos escolhidos pela profissional para o espaço.