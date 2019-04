Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) vai alterar o desvio da BR-277, em Foz do Iguaçu, a partir de sábado (6). Para ter acesso e também sair da cidade, os motoristas deverão utilizar a via marginal (Avenida Olímpio Rafagnin), que terá trânsito em uma faixa em cada sentido. A previsão é que essa alteração dure quatro meses para prosseguimento da obra de construção de duas trincheiras no entroncamento da Avenida Costa e Silva com a rodovia.

“Para dar continuidade à escavação e outros serviços necessários à obra, o trânsito da BR-277, que liga Cascavel ao Paraguai, precisa ser deslocado para essa marginal”, explica o superintendente da Regional Oeste do DER, Marcus Vinícius Arantes.

Ele destaca que hoje existe uma travessia em nível que tem congestionamentos nos horários de pico, gerando filas. “Os condutores têm que parar para outros atravessarem. Essa obra vai permitir o desnível. Então, quem sair de Foz para Curitiba vai passar direto e quem está vindo de Cascavel para a Ponte da Amizade, também”, explica o superintendente do DER.

NA PRÁTICA – Os veículos que saem de Cascavel sentido Paraguai serão direcionados no km 725 da BR-277 para a Avenida Olímpio Rafagnin, que não permitirá parada ou estacionamento ao longo do desvio. No sentido contrário, para quem trafega do Paraguai sentido Cascavel, a última saída para a Avenida Costa e Silva/Centro será o trevo da Charrua.

Todo o investimento para a construção das trincheiras na entrada de Foz é do Governo do Estado e soma R$ 15, 8 milhões. Por isso, a obra não terá impacto na tarifa do pedágio.