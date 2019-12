JOÃO PEDRO PITOMBO

FOLHAPRESS – Um deslizamento de terra deixou cinco mortos, três feridos e dois desaparecidos na madrugada desta terça-feira (24) no Recife.

A terra deslizou sobre duas casas no bairro de Dois Unidos, na zona norte da cidade. Em uma das casas, morreu um casal de adultos, de 25 e 19 anos, e um bebê de dois meses, filho do casal. Na outra casa, morreu uma adulta de 50 anos e sua neta, uma criança de nove anos.

Os três feridos são adultos de 43, 56 e 57 anos que foram encaminhados para um hospital e uma unidade de pronto atendimento da região. Não há informações sobre o estado de saúde dos três.

O Corpo de Bombeiros informou foi acionado às 2h55 e enviou seis viaturas ao local sendo duas de busca e salvamento, uma de busca com os cachorros, uma de comando operacional e duas de resgate.

As equipes dos Bombeiros trabalham na tentativa de resgate de duas mulheres que ainda estão desaparecidas. A Defesa Civil do Recife está no local e aguarda a finalização do trabalho dos Bombeiros para analisar os estragos e possíveis interdições de casas vizinhas.

Não houve chuva na madrugada no Recife. A reportagem apurou que a principal suspeita é que o deslizamento tenha sido causado por um vazamento em uma tubulação da Compesa, empresa estadual de água e saneamento.

O Corpo de Bombeiros disse que ainda não é possível determinar as causas do acidente, já que a ocorrência ainda está em andamento.

Em nota, a Compesa informou que foi acionada por volta das 3h desta terça por conta de um vazamento no bairro de Dois Unidos e “imediatamente o sistema que abastece a localidade foi desligado”.

A estatal ainda informa que está no local para, em conjunto com a Defesa Civil apurar as causas e saber o que de fato motivou o acidente. Também informou que “lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias, que estão recebendo toda a assistência das equipes sociais” da Compesa.