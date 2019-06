Katleen Luizaga, que participa da Casa Cor 2019 com a Suíte de Hóspedes, acredita que

conforto e bem-estar devem ser levados em consideração na hora de receber hóspedes

Espaço para as bagagens devem ser previstos, por isso um armário com cabides, algumas prateleiras e gavetas para que eles guardem as roupas que vão utilizar durante a estadia é recomendável, sugere a designer de interiores Katleen Luizaga. Uma cama convidativa, com almofadas e travesseiros confortáveis, lençóis macios e com essências aromatizantes suaves é essencial. Mesas laterais para colocar vasos com flores, apoiar copos com água ou tablets e celulares são funcionais. Ter ainda um banco para apoiar uma bandeja com uma xícara de chá ou na hora de vestir o sapato também é bem prático e agradável.

Para os dias mais frios, uma manta nos pés da cama e uma boa lareira é a pedida certa. Sempre é gentil deixar livros de variados temas para que os convidados

possam se distrair e passar o tempo quando não estiver presente. Um ambiente com a temperatura agradável, iluminação natural e bem ventilado gera tranquilidade e fará seu hóspede se sentir estimado. Na paleta de cores, devem ser utilizados tons neutros e serenos, deixando para os objetos e quadros tons mais fortes, para darem mais personalidade ao ambiente. Um espelho também não pode faltar, para seu convidado conferir o visual.

A designer de interiores está apresentando a Suíte de Hóspedes na 26.ª edição da CasaCor PR deste ano. Em sua terceira participação no evento, Katleen valoriza em seu projeto uma vida mais afetiva e com relações verdadeiras. Para isso desenvolveu um dormitório que conta com uma ampla sala de banho com banheira embutida, onde escolheu as toalhas de banho e velas da Lola Home para compor o decor. O DressMirror, espelho com iluminação em LED, resistente a umidade e que favorece a distribuição de luz sobre o rosto é assinado pelo estúdio italiano Decoma Design e é lançamento da DressALL no Brasil. A iluminação indireta é sinônimo de aconchego, e está presente em todo o ambiente, mas as luminárias funcionais e de leitura não foram esquecidas, como a luminária de chão Time da linha Sintonia da Klaxon e o pendente Asa da Munclair, fornecidas pela Duo Light. Mesa de escrivaninha com nichos organizadores em couro natural e a poltrona com puff 63 de Zanini de Zanine superconfortável são alguns dos diferencias do ambiente.