Democratizando a composição de lavabos e salas de banho, a Meber Metais apresenta a linha Block de acessórios para lavabos e salas de banho. Equilibrando leveza e simplicidade para combinar com diversos estilos arquitetônicos sem abrir mão da funcionalidade, a coleção reúne 10 itens (porta-papel; toalheiros; cabide; saboneteiras e porta-shampoos), além do kit de acessórios. As peças estão disponíveis no tradicional acabamento cromado – perfeito para quem gosta de minimalismo no décor

Com curvaturas que levam movimento e leveza ao layout de lavabos e salas de banho, a linha Block conjuga praticidade e funcionalidade tanto no visual quanto nas situações de uso. A versatilidade fica ainda mais evidente com a possibilidade de escolher os itens que mais combinam com as necessidades do projeto: porta-shampoo com vidro e proteção ou apenas com saboneteira; três tamanhos de toalheiro linear e saboneteira de parede toda de metal ou com detalhe em vidro. Todos os itens contam com garantia de 10 anos.